Mondiali 2026 | Ronaldo sfida Modric, in campo anche la Spagna: il programma

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Tanti gol e colpi di scena. Questo è ciò che ci hanno regalato le ultime gare dei sedicesimi di finale dei Mondiali andate in scena. La doppietta di uno straordinario Harry Kane ha permesso all'Inghilterra di superare per 2-1 la Repubblica Democratica del Congo al termine di una gara soffertissima. Subito dopo il Belgio ha compiuto un'incredibile rimonta di due gol sul Senegal nel finale, trionfando poi per 3-2 all'ultimo respiro dei supplementari. Nella notte, infine, gli Stati Uniti sono volati agli ottavi grazie al 2-0 inferto alla Bosnia, giocando anche l'ultima mezz'ora in inferiorità numerica.

Alle 21:00 di oggi saranno Spagna e Austria ad aprire i giochi. Dopo una fase a gironi non troppo convincente, si attendono risposte dalla Roja, una delle grandi favorite alla vittoria finale. Alle 01:00, toccherà al big match tra Portogallo e Croazia, che vedrà di fronte due icone del calcio come Cristiano Ronaldo e Luka Modric. Alle 05:00 chiudono Svizzera e Algeria, in un'altra sfida che si preannuncia ampiamente equilibrata.