Di Giovambattista: "Icardi? Si entra nel vivo. Ha messo la Lazio al primo posto"

16.08.2026 10:30 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Di Giovambattista: "Icardi? Si entra nel vivo. Ha messo la Lazio al primo posto"
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Ilario Di Giovambattista, direttore di Radio Radio, direttamente dal proprio profilo X ha dato alcuni importanti dettagli sulla trattativa tra la Lazio e Mauro Icardi, per il trasferimento dell'argentino a Roma. Ecco le sue parole su quello che dovrebbe accadere nei prossimi giorni:

"I primi giorni della prossima settimana saranno decisivi per Icardi e la Lazio. Si entra nel vivo della trattativa e le parti dopo lunghi colloqui telefonici avranno l'incontro in presenza. Da quello che abbiamo ricostruito ad oggi l'argentino mette la Lazio e il ritorno in Italia al primo posto".

Elena Bravetti
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.