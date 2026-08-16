Di Giovambattista: "Icardi? Si entra nel vivo. Ha messo la Lazio al primo posto"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Ilario Di Giovambattista, direttore di Radio Radio, direttamente dal proprio profilo X ha dato alcuni importanti dettagli sulla trattativa tra la Lazio e Mauro Icardi, per il trasferimento dell'argentino a Roma. Ecco le sue parole su quello che dovrebbe accadere nei prossimi giorni:

"I primi giorni della prossima settimana saranno decisivi per Icardi e la Lazio. Si entra nel vivo della trattativa e le parti dopo lunghi colloqui telefonici avranno l'incontro in presenza. Da quello che abbiamo ricostruito ad oggi l'argentino mette la Lazio e il ritorno in Italia al primo posto".

I primi giorni della prossima settimana saranno decisivi per #Icardi e la #SSLAZIO. Si entra nel vivo della trattativa e le parti dopo lunghi colloqui telefonici avranno l'incontro in presenza. Da quello che abbiamo ricostruito ad oggi l'argentino mette la Lazio e il ritorno in… — Ilario RadioRadio (@IlarioDiGiovamb) August 15, 2026