Lazio | Francesca Manzini scrive a Immobile: "Anima bella, ma in un mondo..." - FT

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel giorno in cui Ciro Immobile ha comunicato di voler concludere la propria carriera da calciatore, sono stati tantissimi gli ex compagni della Lazio che hanno voluto dedicargli un pensiero o un messaggio.

Alla lista si è unita Francesca Manzini, figlia di Maurizio, storico team manager biancoceleste. Condivisa su Instagram una foto che la ritrae insieme all'attaccante, ha scritto: "Ciro, anima bella in un mondo che di bello non ha più o nulla o quasi, la tua umiltà, simpatia e magnanimità mi resteranno sempre nel cuore. Un abbraccio, Manza".

Tra i commenti, anche il cuoricino aggiunto da Immobile stesso, in apprezzamento alle parole di Francesca. Di seguito il post: