Calciomercato Lazio | Proposto un nuovo difensore: di chi si tratta

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - La richiesta di Gattuso è chiara: serve un difensore e un attaccante. La Lazio è al lavoro per accontentarlo da qui alla fine del mercato dopo l'arrivo di Frattesi. Per il reparto offensivo attualmente resistono le candidature di Icardi e Pinamonti; per quello arretrato, invece, restano i nomi di Chaloupek, Sutalo e Hautekiet, che però non scaldano.

Vista la necessità dei biancocelesti di accogliere un nuovo centrale, in molti stanno bussando alla porta di Formello. Per questo, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione nelle ultime ore è stato proposto Mujaid Sadick del Genk. Si tratta di un difensore spagnolo di origini nigeriane, classe 2000. Alto circa 1,85 metri, di piede destro: la Lazio ha sondato la possibile formula dell'operazione e soprattutto le cifre, viste le ristrettezze economiche dopo l'acquisto di Frattesi e i paletti del mercato a saldo zero.

Cresciuto nel Deportivo La Coruña, è in Belgio dall'estate 2021. Nell’ultima stagione ha giocato 49 partite e segnato due gol (compresa l’Europa League): ha un contratto fino al 2028, ma può cambiare squadra in prestito con diritto di riscatto tra i 5 e i 6 milioni di euro. Fin qui per Sadick si tratta solo di un sondaggio e nulla di più: è stato proposto a diverse squadre in Italia, resta un profilo da tenere d'occhio nelle prossime settimane. È un altro nome che si aggiunge alla lista dei possibili obiettivi della Lazio, sempre a caccia di un nuovo difensore da mettere a disposizione di Gattuso.