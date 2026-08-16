Coppa Italia, supplementari o rigori? Che succede in caso di parità dopo i 90’
16.08.2026 15:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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Inizierà con i trentaduesimi di Coppa Italia la lunga serie di impegni ufficiali di questa stagione in casa Lazio. I biancocelesti partiranno alle 21:15 di domenica 16 agosto dallo stadio Olimpico, dove arriverà il Mantova. Ma cosa prevede il regolamento in caso di parità dopo i tempi regolamentari? In questa fase della competizione, se dovesse dominare il segno X al termine dei novanta minuti non si passerebbe per i tempi supplementari, ma si andrebbe direttamente ai calci di rigore.
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Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.