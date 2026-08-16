Ex Lazio | Conceicao, nostalgia canaglia: "Momenti indimenticabili" - FOTO
16.08.2026 19:00 di Simone Locusta
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Throw back per Sergio Conceicao. L'ex allenatore del Milan ha avuto un passato glorioso in Italia da calciatore con le maglie di Lazio, Inter e Parma. Sui propri profili social ha postato una foto con le maglie dei tre club sopracitati, un tuffo nel passato tra nostalgia e sentimenti: "Ricordi di momenti indimenticabili", questa la descrizione del post scelta da Conceicao.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.