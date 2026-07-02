Folorunsho ancora in uscita dal Napoli: tre club su di lui
02.07.2026 15:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Nuovo trasferimento in vista per Michael Folorunsho. L'ex centrocampista delle giovanili della Lazio rientrerà al Napoli: dopo il prestito dell'ultima stagione, infatti, il Cagliari ha deciso di non riscattarlo (la cifra era di 8 milioni). Ora è destinato a ripartire immediatamente con la stessa formula. Per lui ci sono già stati diversi sondaggi dalla Serie A, su tutti quelli di Torino e Atalanta (con Sarri in panchina). Non sembra essere nei piani del nuovo allenatore azzurro Allegri, così come non lo era per Conte. Per questo lascerà di nuovo Napoli per andare a giocare altrove.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.