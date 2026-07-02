Como, Martorelli: "Fabregas come Ferguson. E su Liberali..."
02.07.2026 18:30 di Simone Locusta
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Il procuratore Giocondo Martorelli è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare del Como e dell'ormai imminente acquisto di Mattia Liberali dal Catanzaro. Di seguito le sue parole.
"La grande qualità di questo ragazzo è nell'aver saputo accettare il momento in cui non giocava e farsi trovare pronto quando serviva. Un allenatore certe cose le nota, è un grande professionista. Oltre alle sue qualità da calciatore. Fabregas non più un allenatore, è un Ferguson al Como. Sono lungimiranti lì, prendono giocatori adatti al proprio stile di gioco, di gamba, giovani, grandi professionisti che vogliono migliorarsi. Fabregas migliora tutti".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.