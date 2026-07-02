Lazio, niente Liberali. Di Michele: "L'affare lo ha fatto il Como"
02.07.2026 16:30 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex attaccante David Di Michele ha commentato l'acquisto imminente di Mattia Liberali da parte del Como. Altri club di Serie A erano interessanti al talento del Catanzaro, tra cui la Lazio, ma i lariani sembrano aver convinto il classe 2007 a sposare il loro progetto. Di seguito le parole di Di Michele.
"Aveva fatto vedere delle cose al Milan, però quest'anno ha fatto bene. È uno di grande prospettiva, oggi si è consacrato in Serie B, facendo ottime cose. E ha personalità, come ha dimostrato a Catanzaro, dove si è preso in mano la squadra. Bravo lui, bravo Aquilani. L'affare lo ha fatto di sicuro il Como".
autore
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.