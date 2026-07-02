Calciomercato Lazio | Lotito spara alto per Provedel: l'Inter ha un piano B
CALCIOMERCATO LAZIO - Sembrava tutto fatto per il trasferimento all'Inter di Ivan Provedel, ma negli ultimi giorni la pista si è raffreddata. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il presidente Claudio Lotito avrebbe rifiutato la proposta da 3 milioni da parte dei nerazzurri, continuando a chiederne almeno 5 per lasciarlo partire.
L'Inter cerca un sostituto di Sommer e ha individuato in Provedel il nome giusto. Il portiere della Lazio, però, non è l'unico nome sulla lista. Il muro alzato da Lotito potrebbe spingere il club nerazzurro a virare su altri profili.
Il piano B dell'Inter arriva dalla Premier League. Secondo il quotidiano, la dirigenza nerazzurra potrebbe virare su Kepa Arrizabalaga, portiere spagnolo classe '94 che all’Arsenal non trova spazio e che potrebbe lasciare i londinesi in estate.