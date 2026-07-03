Calciomercato Lazio | Fatta per Provedel all'Inter: c'è l'accordo
03.07.2026 07:22 di Christian Gugliotta
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L'Inter ha chiuso per l'arrivo di Ivan Provedel. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i nerazzurri verseranno 3 milioni di euro nelle casse della Lazio per assicurarsi il portiere. Dopo lo stallo degli ultimi giorni e le richieste a rialzo dei biancocelesti, l'affare è andato in porto con la cifra pattuita in precedenza e Provedel è ora pronto a trasferirsi a Milano.
Pubblicato il 2/07
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.