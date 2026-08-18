Calciomercato Lazio | Fullkrug, niente Italia: torna in Germania, ecco dove

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Niente ritorno in Italia per Niclas Fullkrug. Il centravanti tedesco, al Milan negli ultimi sei mesi, ha trovato l'accordo con il Werder Bremen per tornare in Germania. Come riportato dall'esperto di mercato Florian Plettenberg, lascerà il West Ham in prestito con diritto di riscatto per giocare di nuovo in Bundesliga. Nei mesi scorsi il 33enne era stato accostato alla Lazio, a caccia di un attaccante. Su di lui c'era anche l'interesse del Venezia, che poi ha fatto altre scelte nel reparto offensivo.