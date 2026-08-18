NEWS | Morte Hayden Panettiere, le due ambulanze e il Narcan: cosa non torna
18.08.2026 10:50 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Aleggia un alone di mistero sulla morte di Hayden Panettiere, scomparsa ad appena 36 anni. Nell’appartamento dove l’attrice è stata trovata senza vita è stato infatti ritrovato il Narcan, un farmaco utilizzato per contrastare gli effetti di un’overdose da oppioidi. Un elemento, quindi, che porta a pensare che la morte di Hayden... <<< HAYDEN PANETTIERE >>>
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