Bologna - Lazio, novità sull’acquisto dei biglietti: i dettagli
17.08.2026 20:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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Arrivano importanti aggiornamenti in vista della gara tra Bologna e Lazio in programma lunedì 24 agosto. Il club biancoceleste, infatti, ha reso noti nuovi dettagli sull’acquisto dei biglietti, utili soprattutto ai residenti fuori regione, per assistere al match. Di seguito tutte le novità.
“La S.S. Lazio, a seguito della comunicazione ufficiale del Bologna FC, rende noto che sono state modificate le modalità di vendita dei biglietti per la gara in programma il 24 agosto”.
“Tutti i tifosi biancocelesti non residenti nella regione Lazio potranno acquistare liberamente i tagliandi in tutti i settori dello stadio con la sola esclusione della Curva Bulgarelli”.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.