Calciomercato Lazio | Dall'Inghilterra: "Offerta per un nuovo attaccante"

CALCIOMERCATO LAZIO - Caccia al centravanti. È una richiesta di Gattuso, che vuole un attaccante oltre a un altro difensore centrale. Era stato trovato l'accordo per l'arrivo di Ivanovic dal Benfica, poi sfumato perché ha preferito il Lens. Per questo la Lazio si è fiondata di nuobo sul mercato a caccia di un profilo che soddisfi le richieste del tecnico.

In lista ci sono soprattutto Icardi e Pinamonti, ma dall'Inghilterra parlano di un'offerta per un giovane centravanti. Secondo quanto riportato da Pete O'Rourke su X, giornalista di Football Insider, la Lazio avrebbe fatto una proposta per Lorenz Hutchinson, attaccante inglese classe 2008 del Leicester City. Su di lui ci sono diversi altri club: nell'ultima stagione ha segnato 15 gol in 15 partite nel campionato Under 18.