Dimissioni Bianchedi, Abodi: "Non ho nemici e non li cerco"

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Continuano a far discutete le dimissioni da capo delegazione della Nazionale di Diana Bianchedi dopo le parole di Andrea Abodi che ha così commentato l’accaduto: “Non ho nemici, non li voglio e non li cerco. Ho il sacrosanto diritto di esprimere un'opinione, ho letto e riletto quello che ho detto e non riesco a trovare un elemento che possa determinare una mancanza di rispetto nei confronti dei valori, a meno che non abbiamo gli stessi valori".

"La scelta di Bianchedi certo che mi ha sorpreso, anche perché ognuno ha le sue sensibilità e ha il diritto alle proprie sensibilità. Nella mia dichiarazione ho parlato di diritti e doveri e di avere una opinione, averla anche differente. Meno male che le abbiamo differenti ma non pensavo che fossero così differenti", ha concluso il ministro dello sport.

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