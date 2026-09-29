Lazio, Ivanovic è un rimpianto? Com'è iniziata la sua avventura al Lens

Prima di affondare su Andrea Pinamonti, c'è stato un vero e proprio casting per trovare il nuovo centravanti per la nuova Lazio di Gennaro Gattuso. Ci sono stati giorni in cui il profilo di Franjo Ivanovic sembrava a un passo dalla società biancoceleste. Non c'era però solo la Lazio sull'attaccante del Benfica.

LA TRATTATIVA - L'affare era a un passo dalla chiusura, c'erano gli accordi tra la Lazio e il club portoghese. Ivanovic, però, ha preferito approdare al Lens, in Ligue 1. "La società ha fatto di tutto per prenderlo e ho parlato con il giocatore. Il Benfica aveva dato anche l'ok, lui ha deciso di andare al Lens per giocare la Champions. Che dobbiamo fare? Nulla", al termine dell'amichevole con il Frosinone, il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso si era espresso così in merito all'operazione.

L'INIZIO AL LENS - Ormai è passato più di un mese dall'inizio della nuova avventura del centravanti croato. Appena arrivato, ha già alzato un trofeo: la la finale della Supercoppa francese contro il PSG, durante la quale è stato impiegato per 45'. Dopodiché, non è stato un titolare inamovibile del Lens, ma i numeri sono dalla sua parte: in tre partite disputate in Ligue 1 (180'), Ivanovic ha messo a segno ben 2 gol, ma il Lens ha raccolto appena 4 punti in 5 partite. L'inizio è stato positivo a livello realizzativo, ma è prematuro parlare di 'rimpianto Lazio'.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.