Lazio, Bisignani risponde all'avvocato di Lotito: "Preparate i popcorn!"

Luigi Bisignani, attravero una nota inviata a Dagospia, ha voluto rispondere al legale di Claudio Lotito in merito all'inchiesta sulla protesta della Lazio. Il faccendiere ha promesso di smentire l'avvocato sulle pagine del Tempo nella giornata di sabato, quando proverà le amicizie comuni con Lotito.

"Caro Dago, per usare il tuo linguaggio, preparate i popcorn. Vedo che l’avvocato di Lotito dice che il senatore non ha avuto rapporti né di affari né di amicizia con me. Sul primo punto ha ragione; sul secondo mi divertirò domenica, su Il Tempo, a ricordargli vent’anni di episodi, con nomi, cognomi e circostanze.

Ovviamente, sono pronto anche a un contraddittorio pubblico. È lui che sfugge alle domande che gli abbiamo posto e si nasconde dietro fantomatici complotti. Per dirla nel latino tanto caro al senatore: meminisse iuvabit, farà piacere ricordare. A me senz’altro. A lui, forse, un po’ meno e al suo incauto avvocato ancora di più".