Serie A | Lazio-Monza, dove vedere la partita in tv e in streaming

Dopo la sosta per le nazionali ripartirà la stagione di Serie A. La Lazio, reduce da quattro successi e un pareggio nelle prime cinque giornate di campionato, tornerà in campo tra le mura dello stadio Olimpico nella gara di domenica 11 ottobre alle ore 15:00 contro il Monza. La partita, valida per la sesta giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta tv in eslcusiva su Dazn visibile tramite l’app su Smart TV oppure utilizzando una console di gioco o dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Inoltre, Lazio - Milan sarà disponibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN o tramite l’app su PC, tablet e smartphone.

autore Michele Cerrotta Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io. cerrottamichele