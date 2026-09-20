Venezia-Lazio, i quotidiani applaudono Belahyane: le sue pagelle
20.09.2026 14:15 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
RASSEGNA STAMPA - Da dimenticato a imprescindibile. C’è anche Reda Belahyane sugli scudi in casa Lazio: altra partita da titolare e nuova prova maiuscola del centrocampista, che ha giocato con coraggio mordendo le caviglie avversarie e prendendosi anche qualche responsabilità palla al piede. Una prestazione che non è passata inosservata: queste le sue pagelle dei quotidiani.
CORRIERE DELLO SPORT - Belahyane 6.5
GAZZETTA DELLO SPORT - Belahyane 6.5
IL MESSAGGERO - Belahyane 7
LA REPUBBLICA - Belahyane 6.5
CORRIERE DELLA SERA - Belahyane 5.5
IL TEMPO - Belahyane 7
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.