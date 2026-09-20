Venezia-Lazio, i quotidiani applaudono Belahyane: le sue pagelle

RASSEGNA STAMPA - Da dimenticato a imprescindibile. C’è anche Reda Belahyane sugli scudi in casa Lazio: altra partita da titolare e nuova prova maiuscola del centrocampista, che ha giocato con coraggio mordendo le caviglie avversarie e prendendosi anche qualche responsabilità palla al piede. Una prestazione che non è passata inosservata: queste le sue pagelle dei quotidiani.

CORRIERE DELLO SPORT - Belahyane 6.5

GAZZETTA DELLO SPORT - Belahyane 6.5

IL MESSAGGERO - Belahyane 7

LA REPUBBLICA - Belahyane 6.5

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