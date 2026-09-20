Venezia-Lazio, i quotidiani applaudono Belahyane: le sue pagelle

20.09.2026 14:15 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Venezia-Lazio, i quotidiani applaudono Belahyane: le sue pagelle

RASSEGNA STAMPA - Da dimenticato a imprescindibile. C’è anche Reda Belahyane sugli scudi in casa Lazio: altra partita da titolare e nuova prova maiuscola del centrocampista, che ha giocato con coraggio mordendo le caviglie avversarie e prendendosi anche qualche responsabilità palla al piede. Una prestazione che non è passata inosservata: queste le sue pagelle dei quotidiani. 

CORRIERE DELLO SPORT - Belahyane 6.5
GAZZETTA DELLO SPORT - Belahyane 6.5
IL MESSAGGERO - Belahyane 7
LA REPUBBLICA - Belahyane 6.5
CORRIERE DELLA SERA - Belahyane 5.5
IL TEMPO - Belahyane 7

Michele Cerrotta
autore
Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.