Lazio, "Zac, Primi!": il titolo di apertura del Corriere dello Sport
20.09.2026 08:00 di Francesco Montano Twitter: @@F_Montano1
RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha vinto di nuovo e si regala la miglior partenza della sua storia. Dopo il pareggio casalingo contro il Milan, la squadra di Gattuso stende il Venezia e si porta al primo posto a 13 punti, raggiungendo Roma e Inter. "Zac, Primi!", intitola il Corriere dello Sport in prima pagina per omaggiare i biancocelesti, sottolineando il record di un avvio di campionato inedito: "La Lazio sbanca Venezia: mai 13 punti dopo 5 partite", si legge ancora sul quotidiano.
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Roma, classe 2001. Sono partito da Scienze Politiche per arrivare a Marketing e Management dello Sport. Tifo Lazio e scrivo da quando sono nato. Mi piace smuovere e stuzzicare la curiosità di chi mi legge.