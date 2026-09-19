Lazio, Gattuso a LSC: "Ora arriva il difficile, dobbiamo fare ancora 27 punti"

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Al termine della sfida tra Venezia e Lazio, vinta dai biancocelesti grazie ai gol di Zaccagni e Noslin, il tecnico Gattuso è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: “Oggi Mandas ci ha tenuto in vita perché se se eravamo sotto di due gol il Venezia non avrebbe rubato nulla. Abbiamo sbagliato approccio alla partita, il Venezia in questa gara ci ha sempre aspettato e noi tecnicamente abbiamo sbagliatotantissimo. Dovevamo sempre rincorrere, abbiamo sofferto tantissimo. Nel secondo tempo meglio, i centrali sono diventati due braccetti, abbiamo lavorato bene con le catene. Poi dopi il 2-0 abbiamo abbiamo fatto di tutto per farli segnare, non ci possiamo permettere di avere questo atteggiamento. Non è stato menefreghismo o altro ma a livello tecnico abbiamo sbagliato".

“La preoccupazione più grande è fare 20 giorni con una sconfitta o con il muso. Noi recuperiamo un po’, i ragazzihannjo cinque giorni di riposo faremo due amichevoli a Formello, una con l’Arezzo, e dobbiamo otinuare a lavorare sulla mentalità perché abbiamo bisogno di questo".

"Anche la dimostrazione che tanti giocatori che facevano fatica stanno giocando da protagonisti è merito loro. Normale che devi avere un atteggiamento coerente con loro, per me è un piacere allenarli. Adesso arriva il difficile, stare sul pezzo e non pensare che abbiamo risolto i problemi. Dobbiamo fare ancora 27 punti per provare a fare qualcosa di importante. Inq queste cinque gare abbiamo fatto qualcosa di importante me ne mancano ancora 33 e sono ancor tanti i punti a disposizione",

"Sosta? Abbiamo un po' di infoetunati, faremo di tutto per recuperarli e anche i giocatori hanno bisogno di qualche giorno di riposo. Giusto che i giocatori vadano in Nazionale. Noi ci alleneremo e anche chi ha giocato meno potrà mettere minuti nelle gambe".