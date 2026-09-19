Venezia-Lazio, Zaccagni dal dischetto ma interviene Noslin: cos'ha fatto

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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La Lazio passa in vantaggio. Lo fa grazie a Zaccagni, che trasforma dagli ultimi metri il calcio di rigore concesso per il fallo subito da Taylor. I più attenti avranno fatto caso al curioso episodio andato in scena poco prima del tiro. I calciatori del Venezia si sono avvicinati al dischetto per fare la cosiddetta "buchetta" e rendere un po' più complessa la conclusione in porta del capitano. Provvidenziale l'intervento di Noslin, che ha "protetto" il dischetto, facendo in modo che, nella confusione, gli avversari non si avvicinassero e lasciando così campo libero al compagno di squadra.