Lazio, Cancellieri a Sky: "Gattuso mi ha dato fiducia in un momento complicato"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Matteo Cancellieri è intervenuto ai microfoni di Sky a circa quindici minuti dal fischio d'inizio della sfida tra Venezia e Lazio. Ecco le parole del calciatore biancoceleste:

"Fiducia di Gattuso? Per un giocatore la fiducia da parte dell'allenatore è il 90%, tutto quello che viene dopo riesci a metterlo in mostra solo se hai tutte le componenti a tuo favore, inclusa per l'appunto la fiducia. Il mister mi ha dato fiducia in un momento anche complicato, il fatto di rimanere è dovuto a lui”.