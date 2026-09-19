Milan, Amorim: "Proviamo sempre a dominare, anche contro la Lazio"

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Intervenuto in conferenza stampa prima della gara di campionato contro il Lecce, il tecnico del Milan Ruben Amorim ha presentato la partita tornando anche sul pareggio all'Olimpico contro la Lazio. Di seguito le sue parole.

"Giocare bene? Contro la Juventus ci abbiamo provato, ma quel giorno loro sono stati superiori a noi nei dettagli, nonostante avessimo avuto più possesso palla rispetto agli altri. Contro la Lazio è stata una partita completamente diversa tra il primo e il secondo tempo, ma non vedrete mai la nostra squadra stare a guardare la gara. A volte possiamo pressare non nel migliore dei modi, ma l'intenzione c'è sempre. Se però analizzate le partite, che sia la Lazio o la Juventus, persino in quelle occasioni abbiamo avuto maggior possesso palla. Siamo sempre noi la squadra che prova a controllare e a dominare il gioco: l'intenzione c'è sempre, poi sulla fluidità di manovra siamo un po' altalenanti. Tutto qui, ma l'atteggiamento non cambia".