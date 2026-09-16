Venezia - Lazio, precedenti a favore ma il Penzo è tabù

Quinta giornata di Serie A alle porte per la Lazio, che sabato 19 settembre alle 20:45 sarà ospite al Penzo del Venezia di Stroppa per cercare il quinto risultato utile consecutivo e andare imbattuta alla sosta.

Sorride alla squadra biancoceleste il bilancio dei precedenti: in 33 gare andate in scena la Lazio ha portato a casa 18 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte. Cambia radicalmente però il bilancio considerando solo le gare giocate fuori casa contro il Venezia: in 16 match sono arrivate 3 vittorie biancocelesti, 5 pareggi e 8 sconfitte.

L’ultimo precedente risale al pareggio esterno per 0-0 del 22 febbraio 2025. Più in generale la Lazio ha uno score incoraggiante negli ultimi precedenti contro il Venezia: l’ultimo ko risale a 5 gennaio 2000, quando i biancocelesti persero 2-0 fuori casa.