Lazio, l'indagine macchia l'inizio di stagione: sconforto a Formello

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C'era una volta una squadra che sorprendeva il proprio pubblico e, nonostante il difficile contesto in cui era costretta a giocare, riusciva ad aggiudicarsi il secondo posto in classifica dopo quattro giornate da imbattuta. Tre vittorie e un pareggio contro il Milan, il bottino di una formazione che stava riuscendo ad andare oltre gli ostacoli riportando la passione tra la sua gente. C'era una volta una società che con una mano (il direttore sportivo) chiedeva un tavolo di confronto e che con l'altra (il presidente) continuava imperterrita lo scontro.

I DUE VOLTI DELLA LAZIO - Sono i due volti della Lazio, quella strana squadra che sembra avere due facce: quella sportiva e quella societaria. La prima è guidata da un condottiero come Gennaro Gattuso, capace di entrare nella testa dei suoi giocatori, la seconda è quella diretta da una società che che non ha ben chiaro (o forse sì) a quale obiettivo ambire. La denuncia mossa da Lotito nei confronti di Bisignani, Masi e Maiolini rischia di avere un effetto opposto rispetto a quello cercato da Fabiani. Il d.s aveva provato ad aprire un dialogo tra le parti, ma le ultime vicende in casa Lazio hanno ravvivato lo scontro. Il tentativo di Lotito di colpire un punto nevralgico della protesta l'ha ravvivata e accesa più di prima.

SCONFORTO A FORMELLO - Un'evoluzione che, come riporta l'edizione odierna del Messaggero, ha portato un clima di sconforto dalle parti di Formello. Gennaro Gattuso avrebbe parlato con la squadra chiedendo ai suoi giocatori di isolarsi da quello che succede al di fuori del centro sportivo, ma questo caos è solo l'ultimo capitolo di una vicenda che direttamente non li riguarda, ma indirettamente li colpisce. Zaccagni e la squadra restano compatti e non si epongono se non per evidenziare l'importanza di avere la tifoseria al proprio fianco. Gennaro Gattuso parlando dell'assenza del popolo laziale ha sottolineato la loro coreneza, aggiungendo però che senza tifosi questo sport perde tutta la sua essenza. Entrambe le parti accusano gli effetti di una protesta che, però, dopo le ultime vicissitudini è destinata a rinforzarsi e rinsaldarsi.