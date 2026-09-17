Lazio, Cataldi spera per Venezia: le condizioni del centrocampista
17.09.2026 09:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
RASSEGNA STAMPA - Dita incrociate per Danilo Cataldi. Il centocampista, dopo essere andato in panchina allo stadio Olimpico contro il Milan senza però poter scendere in campo, spera di poter dare una mano alla Lazio nella gara contro il Venezia.
Come riporta l’edizione odierna del Messaggero infatti Cataldi viene da una settimana intera di allenamenti svolti a Formello insieme al gruppo squadra e spera quindi in una chance dalla panchina contro il Venezia.
In ogni caso, però, Gattuso non correrà alcun rischio: il tecnico della Lazio, anche vista la sosta dietro l’angolo, gestirà con cautela Cataldi. Una sua presenza, anche per qualche minuto, è quindi tutt’altro che scontata.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.