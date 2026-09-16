Lazio, la contestazione non si ferma: spunta un altro striscione contro Lotito - FT

La notizia dell'inchiesta portata avanti dalla Procura di Roma nelle ultime ore è tornata a smuovere tutto l'ambiente Lazio, già fortemente provato negli anni, e sul quale non sembra possibile percepire uno spiraglio di luce e serenità.

I tifosi biancocelesti, tuttavia, scelgono di non demordere: sui social, infatti, sta circolando la foto di uno striscione che sarebbe apparso a Nepi, con alcuni messaggi rivolti direttamente al presidente Lotito: "Sappiamo leggere i bilanci...Consob e Istituzioni i tuoi agganci", "Vai cercando i mandanti? La totalità del Popolo Laziale...tutti quanti!" e infine un chiarissimo "Libera La Lazio".

L'intenzione dei reclami del popolo biancoceleste appare, dunque, evidente: si vuole far capire, una volta per tutte, che la spontaneità del dissenso portato avanti da miglialia di persone non ha niente a che vedere con la materia delle indagini degli inquirenti che susseguiranno all'inchiesta. Pertanto, i tifosi della Lazio continueranno a protestare in maniera del tutto legittima, restando slegati da qualsiasi presunta regia, o da qualunque presunto "disegno unitario".