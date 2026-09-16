NEWS | Real Madrid, Mbappé, Vinicius e Konaté nella bufera: cosa è successo - VD
16.09.2026 16:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Il Real Madrid batte, non senza fatica, l’Elche ma, più che il risultato maturato sul campo, è qualcosa accaduto prima dell’inizio del match ad aver scatenato un mare di polemiche. In questa giornata di Liga diverse squadre hanno deciso di esprimere vicinanza al Ceuta, club che milita in seconda divisione spagnola, e città travolta da una profonda crisi sociale... <<< REAL MADRID >>>
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