Calciomercato Lazio | Il Messaggero: “Icardi prega Gattuso, colloqui serrati”

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Non è finita finché non è finita, recita una celebre frase. Ma la verità è che la potenziale trattativa tra la Lazio e Icardi sembra non finire mai. Nella giornata di lunedì 14 settembre erano arrivate nuove indiscrezioni a riaccendere le possibilità di un approdo in biancoceleste del centravanti argentino. Suggestioni seguite a stretto giro da qualche timida ma decisa smentita e dal solito problema di fondo: non tanto quello relativo alle titubanze di Gattuso, quanto quello delle distanze tra proposta e richiesta.

L’edizione odierna del Messaggero però rilancia con insistenza il nome di Mauro Icardi in ottica Lazio. “Icardi prega Gattuso” è il titolo del quotidiano, che spiega come i contatti di fatto non siano mai stati considerati davvero chiusi soprattutto da Lotito. Il presidente sembra essere al momento il principale promotore dentro Formello del possibile arrivo dell’argentino, ma la novità è che anche lo stesso attaccante sembrerebbe più attratto dalla possibilità viste le offerte arrivate finora.

Parma, Olympiacos, Monterrey e Elche non stimolerebbero Icardi che, ora, secondo il Messaggero starebbe in prima persona spingendo “verso il biancoceleste. Quasi una preghiera”. Al netto di tutto rimane comunque in sospeso l’eventuale ok di Gattuso. L’allenatore della Lazio ha preferito Pinamonti quando ha potuto scegliere ma oggi, all’indomani del lunedì di riposo osservato a Formello, secondo il quotidiano potrebbe essere in programma anche un faccia a faccia tra tecnico e società, con Fabiani a sua volta poco convinto e Lotito che invece sembrerebbe essere al momento il più propenso.

Nei ragionamenti potrebbe anche entrare la fotografia del costo del lavoro allargato che potrebbe limitare o addirittura bloccare le mosse della Lazio a gennaio: in tal senso, anticipare il problema portando Icardi e occupando così l’altro slot destinato agli svincolati fuori mercato potrebbe rappresentare una soluzione utile, nonostante da Formello non più tardi di una settimana fa il ds Fabiani si mostrava tranquillo e convinto di poter operare anche a inizio 2027. Infine, conclude il quotidiano, potrebbe anche andare in scena un contatto tra Gattuso e l’argentino per mettere tutto in chiaro da subito e andare a dama. Sempre a patto - e non è un dettaglio, di trovare l’accordo economico tra le parti.