Lazio, due rientri per Gattuso contro il Venezia: ecco di chi si tratta
15.09.2026 08:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
RASSEGNA STAMPA - Piccole notizie positive per Gattuso in vista dell’ultima gara prima della lunga sosta dedicata alle nazionali. L’allenatore della Lazio vedrà infatti svuotarsi almeno in parte l’infermeria prima del match con il Venezia.
Come riporta l’edizione odierna del Messaggero saranno due i calciatori che la Lazio ritroverà in questa settimana di lavoro che condurrà fino alla gara contro il Venezia di sabato 19 settembre alle ore 20:45.
Si tratta di Doekhi, operato dopo una frattura alla mano, e Dele-Bashiru, reduce da un problema muscolare che lo ha costretto a dare forfait durante la prima giornata di campionato. Entrambi torneranno a disposizione della Lazio contro il Venezia.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.