Lazio, Mattei: "Punto d'oro contro il Milan. Ma a questa squadra manca..."

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Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il giornalista Stefano Mattei ha parlato della sfida tra Lazioe Milan, per poi proiettarsi al prossimo appuntamento contro il Venezia.

LAZIO-MILAN - "Gara dominata nel primo tempo, Milan messo male. I tifosi del Milan riescono a vederlo a fatica Estupinan, Modric è grande giocatore ma se non gli metti vicino chi corre è un problema, Pulisic non può stare fuori da questo Milan. La Lazio poteva approfittarne ancora nella prima frazione, Maignan ha fatto un paio di interventi. La Lazio purtroppo non ha il centravanti vero, meritava di stravincere ma ha rischiato pure di perdere perché con la doppietta di Moreira è cambiata l’inerzia della partita. Punto d’oro, anche per gli stop delle altre".

VENEZIA - "Ora la sfida di Venezia, unica squadra ferma a zero punti, e poi ci sarà il Monza dopo la sosta. All’orizzonte ci sono gare che ti permettono di mettere fieno in cascina in vista dell’inverno. Per me la Lazio ha fatto un passettino in avanti rispetto alla previsioni perché Gattuso ha dato un’anima, ma comunque oltre al settimo posto non credo potrà andare. Se la giocherà con l’Atalanta".

LIMITI - "L’immagine che fa capire che la Lazio ha dei limiti è quella del primo tempo: sul cross di Floriani, un centravanti vero fa gol, Noslin non lo ha fatto".