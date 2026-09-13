Lazio, Noslin: "Con Gattuso va meglio, la situazione con Sarri era..."

Al termine della sfida tra Lazio e Milan, terminata 2-2, il jolly offensivo biancoceleste Tijjani Noslin è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset per commentare il risultato, le prospettive della squadra e il cambiamento da Sarri a Gattuso. Di seguito le parole dell'olandese:

"Abbiamo iniziato bene, penso la difesa de Milan abbia fatto la differenza, ha resistito e ha dato energia per la rimonta. Dovevamo stare più compatti, peccato perché il 2-0 va difeso. Con il nuovo allenatore va meglio, possiamo parlarci cosa preferiamo, è più vicino a noi, c'è un'atmosfera diversa con Gattuso. Con Sarri la situazione era più complicata, la sua idea lo era, ora abbiamo più libertà. I risultati, certo, aiutano. Penso sia presto per parlare di Europa, vogliamo giocare bene, vincere, poi alle ultime cinque partite forse potremo parlare di Europa".