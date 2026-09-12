Lazio - Milan, Zaccagni a LSC: "Primo tempo perfetto, peccato perché..."

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Nel post partita di Lazio - Milan, per commentare la prestazione dei biancocelesti, ai microfoni ufficiali del club ha parlato Mattia Zaccagni. Le parole del capitano: “Il pareggio è giusto, abbiamo fatto un primo tempo perfetto: li abbiamo schiaccianti fisicamente e tecnicamente e creato tanto. Soddisfatti a pieno per il primo tempo, meno del secondo dove ci siamo abbassati troppo forse per stanchezza. Peccato perché secondo me si poteva sul 2-1 stringere i denti e chiudersi e soffrire di più e tenere la partita sul 2-1. Siamo stati bravi sul 2-2 a non perderla perché potevamo anche perderla”.

“Sta nella maturità della squadra e dei singoli, è molto importante gestire i momenti della partita. Abbiamo tanti giovani in campo, ci sta. È un percorso che stiamo facendo, siamo contenti. Stiamo facendo bene e stiamo lavorando col sorriso, questo è importante”.

“Venezia? Ho visto tante partite del Venezia, è una buonissima squadra ha ottime individualità. Attacca bene la profondità e ha giocatori molto fisici e veloci, bisogna preparare molto bene la gara”.

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