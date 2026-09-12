Lazio, un tempo da sogno poi rimonta Milan: 2-2 all’Olimpico

La Lazio gioca un primo tempo fantastico e lo chiude sul 2-0 con gol di Cancellieri e Noslin. Nella ripresa rimonta del Milan con doppietta di Moreira

Fonte: Alessandro Vittori - Lalaziosiamonoi.it

Nel primo tempo la Lazio è stata stupenda. In avvio subito vantaggio di Cancellieri, poi almeno tre occasioni per andare sul 2-0 prima del raddoppio di Noslin. All’intervallo la sensazione era che il doppio vantaggio della squadra di Gattuso fosse parecchio stretto per quello che si era visto sul campo. Nella ripresa il Milan, trascinato dal neo entrato Moreira, ha messo alle corde i biancocelesti, fino alla doppietta del portoghese tra il 65’ e il 67’ che ha riportato in parità il punteggio. A quel punto la Lazio ha gestito meglio la spinta avversaria e alla fine porta a casa un punto, che comunque suscita più qualche rammarico in relazione a quanto visto nel primo tempo.

LE SCELTE DI GATTUSO - Tutto confermato in casa Lazio. La novità dell’ultima ora è Noslin al centro dell’attacco al posto di Pinamonti. Per il resto, davanti a Mandas, in difesa a destra Floriani Mussolini, Sutalo e Provstgaard formano la coppia centrale, Nuno Tavares a sinistra. A centrocampo conferma per il terzetto di Udine, Frattesi, Belahyane e Taylor. In attacco, ai lati di Noslin, Cancellieri e Zaccagni.

SUPER LAZIO - Nei primissimi minuti Milan aggressivo, colpo di testa di Chukwueze, su cross di Modric deviato da Frattesi, grande intervento di Mandas. Al 5’ la Lazio preme il piede sull’acceleratore con un bel filtrante di Taylor per Zaccagni, che cerca il palo lontano, smanaccia Maignan. Floriani Mussolini vede Noslin in profondità e lo serve, tiro troppo debole, bloccato da Maignan. Al 10’ grande strappo di Nuno Tavares, che attraversa il campo da sinistra a destra, passaggio per Zaccagni dalla parte opposta, palla filtrante al centro su cui arriva Cancellieri, abile ad anticipare Estupinan e a mettere in rete. Lazio in vantaggio. Mandas sbaglia un appoggio, Modric gioca per Loftus-Cheek, poi Goncalo Ramos, bravo Belahyane a chiudere lo spazio per il tiro e a spazzare in angolo. Palla dietro di Noslin, Zaccagni scatta in profondità e riceve il passaggio di Frattesi, la conclusione del capitano biancoceleste finisce in faccia a Maignan. Frattesi si inserisce alle spalle di De Winter, diagonale sinistro che esce di pochissimo. Belahyane scodella in profondità per Noslin, servizio troppo lungo. Cross di Nuno Tavares sul primo palo, Frattesi anticipa tutti, ma la sua spizzata finisce sull’esterno della rete. Si rivede il Milan, cross di Chukwueze e colpo di testa di Pavlovic che finisce alto. Al 39’ grande sgroppata di Nuno Tavares a sinistra, sovrapposizione di Taylor, cross in mezzo deviato da Estupinan sulla traversa, Noslin è il primo ad arrivare sulla palla e mettere in rete di testa. Raddoppio della Lazio. In chiusura di primo tempo tiro di Loftus-Cheek deviato da Zaccagni, traiettoria insidiosa che finisce fuori non di molto. Sul corner Gila impatta con il sinistro, blocca Mandas.

RIMONTA DEL MILAN - Nel Milan dentro Moreira, Musah e Pulisic per Estupinan, Modric e Loftus-Cheek. Subito grande discesa di Moreira a sinistra, palla al centro per Pulisic, ancora per Chukwueze, tiro respinto da Provstgaard. Sull’azione successiva ottimo cross dell’esterno per la testa di Pavlovic, blocca Mandas. Doppia sostituzione nella Lazio, entrano Isaksen e Pinamonti al posto di Cancellieri e Noslin. Gattuso prova a tamponare la difficoltà. Ammonito Pulisic per un duro intervento su Taylor. Gran tiro dello stesso americano, para in due tempi Mandas. Giallo per Belahyane per un intervento su Cissè. Ammonito anche Pavlovic per un’entrata in ritardo su Isaksen. Al 65’ Rabiot prende alle spalle la difesa della Lazio, appoggio per Pulisic, servizio per Moreira che al volo batte Mandas. Due minuti più tardi cross di Gila che finisce dalle parti di Rabiot, appoggio per Moreira che batte di nuovo Mandas. Altro cambio nella Lazio, Gudmundsson entra per Taylor. Tiro dalla distanza di Zaccagni, Maignan respinge con i pugni con qualche difficoltà. Rabiot infila per Cissè, tiro a giro sul secondo palo che finisce a lato. Amorim manda in campo Hutchinson per Cissè. Giallo per Zaccagni per un intervento da dietro su Musah. Cross insidioso di Musah, libera in tuffo Mandas. Pulisic ruba palla a Sutalo e si invola, scarica per Moreira che stavolta non trova la porta. Ultime due sostituzioni in casa biancoceleste, dentro Lazzari e Diogo Leite per Floriani Mussolini e Sutalo. Nel Milan entra Camarda per Goncalo Ramos. Ammonito Gila per un pestone su Zaccagni. In pieno recupero tiro di Hutchinson dalla distanza, blocca Mandas.