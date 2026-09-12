Milan, Amorim amaro a Dazn: "Non possiamo giocare solo per un tempo"

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La Lazio passa in vantaggio, con Cancellieri e Noslin, il Milan la riprende con la doppietta di Moreira. Al termine della gara dell'Olimpico ecco l'analisi del tecnico rossonero Amorim ai microfoni di Dazn: "Abbiamo portato a casa un punto ma non si può giocare solo un tempo. Sono d’accordo con quello che ha detto Gila, Milan disastroso nel primo tempo, non c’è stata pressione, abbiamo lasciato troppo spazio alle spalle della prima pressione. Poi nel secondo tempo abbiamo messo energia, velocità ed è cambiato tutto".

“Il Milan può giocare con Modric ma solo in un certo tipo di partita, per questo poi ho messo Musah”.

"Moreira l’ho messo per avere un giocatore offensivo per ribaltarla. Essendo un sinistro apre molto il campo da quel lato”.

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