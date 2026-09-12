Lazio, Gattuso a LSC: "Come contro il Mantova nel secondo tempo..."

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Dopo il pareggio contro il Milan, il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. Di seguito le sue parole.

"Ci è andata bene, si poteva perdere. Prendere due gol così... siamo stati bravi a rimanere in partita. Il primo tempo è stato di altissimo livello, nel secondo siamo stati pochissimo nella loro metà campo facendo poca pressione. Li abbiamo subiti, ma è merito loro. Ci sono state due partite in una. Nella seconda parte di gara non siamo stati bravi come siamo stati nel primo tempo. Queste sono squadre che hanno giocatori importanti, talento, velocità".

"Nel secondo tempo dovevamo giocare di reparto ma andavamo sull'uomo. Per questo il campo si è allungato, eravamo sempre una via di mezzo. Sembrava la gara contro il Mantova, si è visto. La squadra sta lavorando tanto, prova a fare le cose che vogliamo fare, nell'interpretazione della partita di oggi mi hanno sorpreso. Il Milan è andato in difficoltà, ma giocare con questi ritmi è impossibile durare novanta minuti. Pensavamo di poterla gestire, ma stiamo toccando con mano le cose che dobbiamo fare. Siamo arrivati un po' sgonfi, questa è stata la sensazione".

"Sutalo e Diogo Leite? Sono ragazzi per bene. Sutalo non era in grande condizione, ma sta lavorando tanto e bene. Diogo Leite tanta roba, si è presentato in una condizione migliore. Chapeau a loro. È facile entrare in questo spogliatoio, poi c'è qualcuno che non è contentissimo perché non gioca... Ma va bene, è uno spogliatoio sano, di ragazzi per bene".