Lazio, Provstgaard a LSC: "I tifosi ci hanno scaldato. Sutalo? È pronto"

12.09.2026 17:15 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Lazio, Provstgaard a LSC: "I tifosi ci hanno scaldato. Sutalo? È pronto"
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Oliver Provstgaard é intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel nel pre partita di Lazio - Milan. Queste le sue dichiarazioni: “Quest’anno è la prima gara contro una delle squadre migliori in Serie a, speriamo di fare una bella partita”

“Sutalo? Lui sta bene, è un giocatore forte. Sono sicuro che è pronto e abbiamo parlato tutta la settimana per essere pronti per quetsa sfida

“I tifosi fuori da Formello? Hanno scaldato tutta la squadra, è stato molto bello”

Christian Gugliotta
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.