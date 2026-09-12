PRIMAVERA - La Lazio oggi in campo a Cesena: Punzi vuole il riscatto
12.09.2026 12:45 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Sta per tornare in campo la Lazio Primavera. La squadra di mister Punzi alle ore 15.00 scenderà in campo a Cesena per la quarta giornata del Campionato Primavera 1.
L'obiettivo dei biancocelesti è di portarsi a 9 punti in campionato, riscattando l'ultima partita persa nel finale contro il Parma. Proprio i gialloblu sono attualmente al primo posto in classifica dopo aver aperto il quarto turno di campionato con un successo contro il Genoa che li ha portati a quota 10.
Per la Lazio non ci sarà, quindi, la possibilità di agganciare la cima della classifica ma, quanto meno, di restare agganciata alle prime posizioni.
autore
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.