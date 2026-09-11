FORMELLO - Lazio, Gattuso e le scelte anti-Milan: un dubbio e tante conferme

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Preparazione terminata, scelte quasi fatte. Le idee di Gattuso sono chiare per dieci undicesimi. C'è un ultimo tassello da definire, un ballottaggio ormai aperto da tempo. È quello sulla destra tra Isaksen e Cancellieri: a Udine l'ha spuntata il danese, così potrebbe essere anche contro il Milan. L'italiano insegue, proverà il sorpasso nelle prossime ore. È l'unico grande dubbio di formazione: nel resto del tridente giocheranno Zaccagni a sinistra e Pinamonti al centro, ormai pienamente ristabilito dopo il problema alla caviglia destra.

Solo conferme a centrocampo: ancora assenti Cataldi, Rovella (tornerà dopo la sosta) e Dele-Bashiru (nemmeno convocato, ci prova per il Venezia), giocheranno di nuovo Frattesi, Belahyane e Taylor. Fiducia anche alla difesa: mancherà Marusic (rientrerà dopo la pausa), sarà ancora Floriani quindi a completare il reparto con Doekhi, Provstgaard e Nuno Tavares. Partirà fuori Sutalo, in attesa dell'esordio; in panchina ci sarà l'ultimo arrivato Diogo Leite. In porta ovviamente andrà Mandas.

PROBABILE FORMAZIONE LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Zaccagni. A disp.: Motta, Renzetti, Sutalo, Diogo Leite, R. Bordon, Lazzari, Pedraza, Farcomeni, Przyborek, Noslin, Cancellieri, Gudmundsson. All.: Gattuso.