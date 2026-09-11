Albertini: “Gattuso? Alla Lazio situazione complessa. E il mercato non ha aiutato”
11.09.2026 15:15 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
RASSEGNA STAMPA - Nel corso dell’intervista rilasciata sulle colonne della Gazzetta dello Sport Demetrio Albertini si è soffermato anche su Gattuso. Di seguito il pensiero del doppio ex della sfida tra Lazio e Milan.
“Rino conosceva la situazione, magari non pensava fosse così complessa. Ma intanto ha vinto e lo ha fatto bene. La squadra, ripeto, non è stata contagiata dal clima esterno”.
“Ma, parlo da ex giocatore, non è facile isolarsi in certe situazioni. In più il mercato non ha aiutato: tutti però si sono calati nella situazione e hanno reso al meglio”.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.