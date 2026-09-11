Albertini: “Gattuso? Alla Lazio situazione complessa. E il mercato non ha aiutato”

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RASSEGNA STAMPA - Nel corso dell’intervista rilasciata sulle colonne della Gazzetta dello Sport Demetrio Albertini si è soffermato anche su Gattuso. Di seguito il pensiero del doppio ex della sfida tra Lazio e Milan.

“Rino conosceva la situazione, magari non pensava fosse così complessa. Ma intanto ha vinto e lo ha fatto bene. La squadra, ripeto, non è stata contagiata dal clima esterno”.

“Ma, parlo da ex giocatore, non è facile isolarsi in certe situazioni. In più il mercato non ha aiutato: tutti però si sono calati nella situazione e hanno reso al meglio”.