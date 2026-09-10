Lazio, il costo del lavoro allargato deciderà il mercato invernale: lo scenario

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - “Mi sento di tranquillizzare chiunque per gennaio. Riusciremo a rinforzarci come abbiamo sempre fatto, dobbiamo aspettare le verifiche da parte della Commissione di controllo”. Così Fabiani in conferenza stampa ha provato a spiegare la situazione della Lazio con il costo del lavoro allargato.

Come riporta l’edizione odierna del Messaggero rimane però impossibile pensare che la società biancoceleste possa scendere sotto lo 0,7% dell’indice che permetterebbe alla Lazio di non incorrere in nessuna sanzione. L’unica possibilità sarebbe quella di un’immissione di capitale mai presa in considerazione a Formello.

Il mercato difficilmente sarà libero quindi, ma sarà fondamentale per la Lazio non peggiorare la fotografia precedente, ossia quella che aveva decretato uno 0,82% che aveva portato al saldo zero. Senza un miglioramento, seppur minimo, la seconda sanzione porterà a un blocco totale per gennaio, in caso contrario rimarrà il mercato a saldo zero.