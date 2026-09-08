Lazio, Leite si presenta: "Per me è un giorno speciale. Pur di venire qui..."

Diogo Leite, nuovo difensore della Lazio, si è presentato intervenendo ai microfoni di Lazio Style Channel. Il giocatore, che domani parlerà anhe in conferenza stampa, si è espresso sulla scelta di vestire i colori biancocelesti, sul ritrovare Doekhi in squadra e sugli obiettivi personali.

"Oggi è un giorno speciale per me. Volevo venire alla Lazio e finalmente questo giorno è arrivato. Sono felice di indossare questa maglia, soni un grande club con tanta storia. Non vedo l'ora di iniziare. Ho già guardato tante volte la Serie A, mi aspetto di imparare molto, è molto tattico e può far crescere i difensori. Un campionato diverso, ma con grande competitività. Mi aspetto di crescere ancora e raggiungere la miglior condizione".

LA SCELTA DELLA LAZIO - "Già da marzo sapevo dell'interesse della Lazio. Ero interessato a questa proposta, ho rifiutato altri club perché volevo venire qui. Finalmente questo momento è arrivato. Naturalmente ho parlato con Doekhi, è stato impostante per la mia scelta".

DOEKHI - "Lo conosco da tempo, ritrovarlo qui e giocare di nuovo con lui è un onore. Ne avevamo già parlato in precedenza, prima di firmare, dicevamo che magari un giorno avremmo rigiocato insieme. Quel giorno è arrivato. Sono molto felice. Non vedo l'ora di rivederlo".

OBIETTIVI - "Voglio arrivare alla mia migliore condizione. Credo che questo club sia perfetto per me e questo campionato è giusto per le mie caratteristiche. Il mio obiettivo personale? Aiutare la squadra, giocare il più possibile e contribuire al raggiungimento degli obiettivi".