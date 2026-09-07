Udinese - Lazio, lo spettacolo dei tifosi biancocelesti: "A tua difesa..." - FT
07.09.2026 21:38 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Un settore ospiti gremito quello del Bluenergy Stadium. Dopo Bologna i tifosi della Lazio hanno risposto presente anche a Udine e hanno riempito ogni seggiolino disponibile.
Poco prima del fischio iniziale della sfida, poi, hanno dato vita a un vero e proprio spettacolo: ogni tifoso con uno stendardo e uno striscione che racchiude una frase importantissima: “A tua difesa finché il cuor mi batte”, questo il messaggio dei supporters.
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