Ufficiale | Fiorentina, Vanoli è il nuovo allenatore: l'annuncio

07.09.2026 18:00 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Ufficiale | Fiorentina, Vanoli è il nuovo allenatore: l'annuncio
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Federico De Luca 2026

Dopo appena tre giornate di campionato la Fiorentina ha deciso di esonerare Fabio Grosso e di rimettere sulla panchina della viola Paolo Vanoli, che nella passata stagione ha condotto la squadra alla salvezza.

Di seguito il comunicato ufficiale del club: "VANOLI È IL NUOVO ALLENATORE DELLA FIORENTINA

ACF Fiorentina comunica che è stata affidata a Mister Paolo Vanoli la guida tecnica della Prima Squadra. Al Mister va un grande ringraziamento per aver accettato subito con entusiasmo di tornare alla guida della Prima Squadra".

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

Jessica Reatini
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide