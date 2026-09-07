Ufficiale | Fiorentina, Vanoli è il nuovo allenatore: l'annuncio
Dopo appena tre giornate di campionato la Fiorentina ha deciso di esonerare Fabio Grosso e di rimettere sulla panchina della viola Paolo Vanoli, che nella passata stagione ha condotto la squadra alla salvezza.
Di seguito il comunicato ufficiale del club: "VANOLI È IL NUOVO ALLENATORE DELLA FIORENTINA
ACF Fiorentina comunica che è stata affidata a Mister Paolo Vanoli la guida tecnica della Prima Squadra. Al Mister va un grande ringraziamento per aver accettato subito con entusiasmo di tornare alla guida della Prima Squadra".
VANOLI È IL NUOVO ALLENATORE DELLA FIORENTINA️— ACF Fiorentina (@acffiorentina) September 7, 2026
ACF Fiorentina comunica che è stata affidata a Mister Paolo Vanoli la guida tecnica della Prima Squadra.
Al Mister va un grande ringraziamento per aver accettato subito con entusiasmo di tornare alla guida della Prima Squadra. pic.twitter.com/WqoaCyjCw7
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