Pandev non dimentica: “Tre gol al Real Madrid con la Lazio. Ricordo che…”
07.09.2026 12:15 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
RASSEGNA STAMPA - C’è spazio anche per un momento amarcord nella lunga intervista concessa da Goran Pandev sulle colonne della Gazzetta dello Sport.
Il macedone torna anche sui tre gol segnati con la maglia della Lazio in Champions League al Real Madrid tra Olimpico e Bernabéu. Di seguito le sue parole.
“Ne infilai due all'Olimpico con la Lazio, in quel 2-2 del 2007 dove scambiai la maglia con Van Nistelrooy, e poi un altro proprio al Bernabeu, nella sfida di ritorno. Lì la maglia l'ho tenuta però, non sapevo se avrei più giocato lì…”.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.