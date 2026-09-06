Ex Lazio | Romagnoli ritrova Luis Alberto in Qatar: lo scatto dell'incontro - FOTO

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Dopo mesi di attesa, Alessio Romagnoli ha iniziato la sua nuova avventura con la maglia dell'Al Sadd. Sono passati pochi giorni dal suo arrivo, ma si è già ricongiunto con un pezzo di Lazio, in un certo senso. L'ex difensore biancoceleste ha sfruttato l'occasione per incontrarsi con Luis Alberto, oggi all'Al Wakrah sempre in Qatar, un altro calciatore che ha scritto pagine importanti nella storia della Lazio. Di seguito lo scatto dell'incontro pubblicato sui social.