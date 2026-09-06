Serie A | Dovbyk si sblocca, il Frosinone vince ancora: le gare del pomeriggio
06.09.2026 19:55 di Simone Locusta
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Prima del big match tra Juventus e Milan, sono andate in scena tre match nel pomeriggio. Parma e Monza non sono andate oltre l'1-1, regalandosi però il primo punto della stagione. Il Frosinone, invece, vince ancora, un 3-2 ottenuto nel finale dopo che il Venezia aveva portato la sfida sul 2-2 dopo il doppio vantaggio dei padroni di casa. Il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo è invece terminato 2-2, un pareggio amaro per il Sassuolo che si è visto portare via la vittoria nei minuti finali grazie al gol del pareggio del nuovo acquisto Artem Dovbyk, per lui il primo centro in maglia rossoblù.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.