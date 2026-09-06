Come cambia la Lazio con i nuovi acquisti: cosa dicono i numeri

06.09.2026 10:00 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Come cambia la Lazio con i nuovi acquisti: cosa dicono i numeri
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RASSEGNA STAMPA - Ci sarà tanto lavoro da fare in casa Lazio per ritrovare quelle soluzioni offensive perse ormai da troppo tempo. Ci proverà Gattuso, magari sfruttando le novità arrivate soprattutto negli ultimi giorni di mercato.

Come sottolinea l’edizione odierna del Messaggero, infatti, la Lazio meno prolifica del nuovo millennio vede aggiungere alla propria rosa 154 reti in Italia, di cui 63 segnate da Pinamonti, 50 da Gudmundsson e 41 da Frattesi.

Gol ma anche caratteristiche che mancavano: Frattesi e Pinamonti insieme hanno segnato 20 gol di testa, Gudmundsson porterà quella pericolosità da fuori che aveva provato negli ultimi anni a garantire solo Basic, sperando di migliorarla grazie alla doppia cifra di marcature da fuori già raggiunta.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.